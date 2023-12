Família de Arapongas que morreu em acidente na BR-364 é identificada

Os avós e a neta, moradores de Arapongas, que morreram após um acidente na BR-364, na Serra de São Vicente (MT), próximo da capital Cuiabá, foram identificados. As vítimas são Benedito Aparecido Vitorino, de 54 anos, Denise Luciene da Rocha, de 53 anos, e a neta, Helena Mayumi Vitorino Saikawa, de 5 anos.

Os três viajavam em uma carreta de carga durante a madrugada da última sexta-feira (22), quando o homem que dirigia o veículo acabou perdendo o controle e capotou na pista. As três vítimas morreram na hora. Uma quarta pessoa, que também viajava com a família, chegou a ficar presa nas ferragens, mas conseguiu ser resgatada com vida e foi encaminhada ao Hospital Municipal de Cuiabá (HMC). Todos eram moradores de Arapongas (PR).

Os corpos das vítimas foram velados na capela do sistema Prever em Arapongas. O sepultamento estava marcado para 9 horas desta segunda-feira (25).

Com informações TN Online