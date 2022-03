Família que voltava do litoral sofre acidente e três morrem

Neste feriado de Carnaval, dia 01 de março, de 2022, ocorreu um acidente gravíssimo na Rodovia BR-376, entre Ortigueira e Mauá da Serra, no km 324 da rodovia, em uma curva perigosa e que já foi palco de outros acidentes graves.

A família de Londrina voltava do litoral. A colisão envolveu um caminhão Volvo FH440, com placas de Sarandi/PR, que seguia sentido Ortigueira/Imbaú, quando colidiu, frontalmente, com o veículo VW/Gol, com placas de Londrina/PR, que seguia sentido Imbaú/Ortigueira e, segundo consta no boletim da PRF, pode ter invadido a pista contrária, mas os detalhes ainda estão sendo investigados. Com a violência do impacto, o condutor do Gol, Fernando Ferreira, de 51 anos; Edilaine Ferreira, 40 anos, e Isadora Ferreira de 21 anos, morreram.

Um rapaz, de 24 anos identificado como Kaique Augusto, era namorado da jovem Isadora; foi encaminhado por uma equipe do SAMU, em estado grave para atendimento médico em Telêmaco Borba. O condutor do caminhão nada sofreu.

Fonte: Blog do Berimbau