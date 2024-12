Feliz 2025 de Rivelino Policia

Em primeiro lugar quero agradecer a Deus por nos permitir tamanha alegria, nada acontece sem a sua permissão! Em segundo lugar quero agradecer de coração a cada um de vocês que acreditou, torceu e lutou por nossa vitória a qual também é sua.

Quero de coração agradecer a todos pelo apoio e carinho, neste ano que se inicia (2025) vamos planejar juntos o futuro de nossa querida Mandaguari, e tenham a certeza que honrarei meu mandato e o voto de cada amigo e amiga de Mandaguari, estávamos protegidos por Deus e acompanhados de amigos queridos que nunca me deixaram baixar a cabeça nos momentos de dúvida, medo e angústia. Gratidão a Deus, aos amigos (as), que em momento algum faltou com a palavra comigo. Vamos juntos e em frente, com a consciência tranquila e a mente aberta para aprender e crescer na Câmara de Vereadores, mas sem jamais esquecer dos nossos princípios e dos nossos ensinamentos! Obrigado, Mandaguari !.

Feliz Ano Novo, Votos de Rivelino Policia.