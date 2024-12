Feliz Ano Novo Feliz 2025

Fim de ano é tempo de renovação, de reunir as pessoas que você ama, celebrar o ano que passou e esperar o melhor pelo novo ano que está por vir, espalhe alegria, compartilhe alegrias e comemore com Fé, pois mais um ano se encerra, mais um ciclo que termina, retrospectiva do ano é bom, é o momento de olharmos para trás, agradecer por cada conquista e também por cada pedra encontrada no caminho.

É tempo também de olhar para a frente, refazer planos, vislumbrar novos horizontes, e abrir o coração para realizar um Mandaguari melhor.

Agradeço pela oportunidade de fazer parte da história de Mandaguari, agradeço por fazer parte na vida de muitas pessoas.

Feliz Ano Novo! Boas Festas, Felicidades!

São os votos de Marcos Roberto Jovino e Família.