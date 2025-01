Fernanda Torres faz história e leva Globo de Ouro 2025

Em “Ainda estou aqui”, uma produção original do Globoplay dirigida por Walter Salles, a atriz revive a história real de Eunice Paiva, advogada e mãe do escritor Marcelo Rubens Paiva. Eunice passou 40 anos procurando a verdade sobre Rubens (interpretado por Selton Mello), seu marido desaparecido durante a ditadura militar no Brasil.