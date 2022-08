Filho de ex-prefeito morre após capotar veículo em Maringá

O jovem Fernando Crivelari, de 27 anos, morreu após capotar o carro que conduzia na PR 317, em Maringá. O acidente aconteceu na noite desta quinta-feira, 4, próximo ao antigo Termas. A ex-namorada da vítima, que estava no veículo sofreu ferimentos moderados e foi encaminhada fora de perigo ao Hospital Metropolitano de Sarandi.

Filho do ex-prefeito de Santa Fé (a 50 quilômetros d e Maringá) Laudelino Crivelari teria vindo a cidade para tentar reconciliar com a ex-namorada. No caminho, os dois teriam discutido e o acidente aconteceu.

A Polícia Rodoviária Estadual esteve no local para apurar as circunstâncias do acidente.

