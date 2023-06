Filho do prefeito de Lidianopolis morre em acidente

Na noite de sexta-feira (16), Gabriel Mandu, de 19 anos, filho do prefeito Adauto Mandu de Lidianópolis, faleceu em um terrível acidente de carro no km 95 da PR-466, entre o Distrito de Placar de Luar e Jardim Alegre. Gabriel estava indo a faculdade em Ivaiporã em seu carro Fiat Pálio, quando um pneu estourou e o veículo acabou colidindo contra uma árvore nas margens da rodovia. Uma equipe do Siate do Corpo de Bombeiros foi acionada, mas quando chegou ao local, Gabriel já havia falecido. O Instituto Médico Legal (IML) foi chamado para a remoção do corpo do jovem.