Filho presencia acidente que matou o pai na BR-376 em Maringá

Um filho presenciou o acidente que matou o próprio pai nesta segunda-feira (2), na rodovia BR-376, em Maringá (PR). Os dois estavam em carros diferentes e seguiam em direção a Alto Paraná depois de comprarem um dos veículos. O filho estava em uma Mercedes, à frente, e viu pelo retrovisor o Fiat Uno novo do pai capotando.

“Parece que pai e filho estavam indo para Alto Paraná, o filho na Mercedes-Benz e o pai no Uno. Parece que foi uma perda de controle, não sabe se foi falha mecânica ou descontrole do motorista que veio a capotar o carro”, contou o tenente Buzatto, do Corpo de Bombeiros.

Ao ver pelo retrovisor o capotamento, o filho retornou pelo acostamento e encontrou o pai caído embaixo do Uno, que capotou por cerca de 50 metros. A equipe de resgate foi acionada, mas Sebastião de Melo de 73 anos já estava morto.

Com informações TnOnline / Ric Mais