Uma mulher que conduzia um Fiat Palio, não viu a viatura do IML que estava recolhendo o corpo do motociclista que se envolveu em um acidente com uma carreta, próximo ao Pirapó, e bateu na traseira da viatura.

O acidente ocorreu na manhã desta quarta-feira (7).

Ninguém ficou ferido neste segundo acidente.