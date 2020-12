Espaço Dançarte apresenta o espetáculo “O Nascimento do Rei dos Reis”

O Espaço Dançarte, de Jandaia do Sul, apresentou neste sábado (5/12) o Espetáculo Didático Anual “O Nascimento do Rei dos Reis”, que encerrou o ano letivo de 2020.

O evento foi realizado no Auditório Municipal de Jandaia do Sul e devido a pandemia a entrada foi restrita somente a convidados.