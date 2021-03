Frentista morre ao ser atropelado no pátio de um posto de combustíveis

Claudemir Tomaz, morador de Maristela, conhecido pelo apelido de PT, e que ontem (17/3) completou 47 anos, foi atropelado na tarde desta quinta-feira(18), no pátio de um Posto de Combustíveis, situado as margens da rodovia BR 376, KM 122 no município de Alto Paraná, e infelizmente morreu na hora. Policiais Militares e Civis estiveram no local para apurar as circunstâncias do ocorrido.

Alguns populares que estavam nas imediações, disseram que provavelmente o frentista estava na frente da carreta. A princípio o trabalhador teria ido efetuar alguma limpeza, sem o conhecimento do motorista que não teria visto o frentista saiu com o veículo. Infelizmente ele foi atingido pela carreta. O corpo do homem foi removido e encaminhados ao IML de Paranavaí.

Corujão Notícias- Colaborou: Roy News.