Funcionário da Copel morre ao receber descarga elétrica

Um funcionário da Copel, de 41 anos, morreu na manhã deste domingo (16) em Paiçandu, vítima de um choque elétrico durante seu trabalho de manutenção dos equipamentos em uma subestação de energia. Após o acidente, ele foi prontamente atendido pelo Serviço de Atendimento Médico (Samu), porém, infelizmente, não resistiu aos ferimentos.

De acordo com informações do Samu, o trabalhador recebeu uma descarga elétrica de alta tensão. Mesmo com os socorristas realizando massagem cardíaca por aproximadamente 25 minutos, ele não apresentou sinais vitais e veio a óbito no local.

O funcionário estava devidamente uniformizado e utilizando os equipamentos de segurança necessários para a realização de suas atividades.