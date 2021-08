Funcionários do Samu de Maringá podem ter sido dopados durante plantão

A Polícia Civil de Maringá vai investigar uma suposta tentativa de envenenamento contra cinco servidores do Samu que estavam no plantão durante o domingo, (15). O fato ocorreu na sede do Samu Regional Norte Novo em Maringá. A suspeita é de que uma droga tenha sido colocada em um suco que estava na geladeira da base.

Os servidores tomaram o suco e começaram a sentir-se mal. Cinco deles apresentaram muita sonolência e um estava desmaiado no banheiro. Eles foram encaminhados aos hospitais Universitário e Bom Samaritano.

Todos estão bem. Apenas um permanece em observação.

