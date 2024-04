Funcionários são atropelados enquanto atendiam acidente

Na madrugada desta quarta-feira (3), dois funcionários, um da Copel e outro do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), foram atropelados enquanto realizavam reparos no km 155 da BR-369, em Londrina, região norte do Paraná, por volta das 02h00. O acidente ocorreu logo após uma colisão contra um poste, que resultou na presença de equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Copel e DER no local.

Durante o atendimento ao acidente anterior, um GM Celta, transitando em direção a Cambé, perdeu o controle da direção, invadiu o canteiro central e atingiu os funcionários e o veículo acidentado. Os trabalhadores foram prontamente encaminhados ao hospital para receber cuidados médicos.

O condutor do veículo foi submetido ao teste do bafômetro, que apontou 0.57 mg de álcool por litro de sangue. Ele foi detido em flagrante por embriaguez ao volante e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor qualificada.