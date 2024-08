Funcionários terceirizados da Copel entram em greve

Funcionários de empresas que prestam serviços à Copel entraram em greve, por tempo indeterminado, na manhã desta quinta-feira (8). A mobilização teve início em Curitiba, com um protesto em frente à sede da Copel no bairro Atuba. Os trabalhadores pedem uma reposição salarial acima da proposta pelo sindicato patronal.

Os funcionários das empresas terceirizadas da Copel cobram um aumento salarial, enquanto o sindicato patronal ofereceu apenas a reposição das perdas com a inflação. Diante do impasse, os eletricistas das terceirizadas decidiram pela paralisação das atividades até que as negociações sejam retomadas.

Com informações da RicTv