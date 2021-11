Um acidente de trânsito foi registrado no início da tarde deste domingo na BR-369 entre Bom Sucesso e São Pedro do Ivaí.

Um VW Fusca capotou na rodovia, próximo a cidade de Bom Sucesso, deixando ferido o condutor.

Bombeiros de Jandaia do Sul (Defesa Civil) foram chamados no local, mas chegando lá constataram que a vítima já havia sido socorrida por uma ambulância do município de Bom Sucesso.