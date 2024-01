Gado é furtado de propriedade rural em Marumbi

Conforme a PM o proprietário do sítio informou, situado na estrada Guaraci km 08, relatou que esteve na propriedade nesta terça-feira (2) para fazer manutenção em uma cerca e percebeu marcas de pneus de caminhão próximo à mangueira onde fica confinado seu gado, notou que estavam faltando algumas cabeças de gado, não sabendo ainda precisar a quantidade certa que foram levadas, mas que acredita ser de 10 a 20 cabeças.

Segundo o solicitante, a maioria do gado está marcado com as letras “LM” e algumas com outras marcas, que foram adquiridas recentemente.

A vítima foi orientada quanto aos procedimentos cabíveis.