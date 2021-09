O acidente ocorreu nesta segunda-feira (27) em Marialva.

O motorista do veículo teria passado mal quando bateu contra o muro do colégio, onde estava o aluno, de 13 anos.

Com o impacto da batida, o carro e a criança foram parar dentro do pátio do colégio. O menino foi socorrido pelo SAMU e levado ao hospital, mas veio a falecer na madrugada desta terça-feira (28).

O motorista do carro e a filha dele não se feriram.