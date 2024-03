Garrucha com capacidade de apenas um tiro matou homem em Bom Sucesso

A arma do crime que matou um baiano natural de Caetité (BA) foi apreendida. Trata-se de uma garrucha com capacidade para apenas um disparo.

A Polícia Militar e a Polícia Civil estiveram no local e um indivíduo foi preso acusado do crime, que ocorreu por volta das 4h30 da manhã. Segundo o delegado de Jandaia do Sul, que esteve no local, a vítima e outros amigos aproveitavam o feriado e bebiam na casa.

A vítima, Eliandro Silva, de 30 anos, estava a trabalho na cidade e era morador do Estado da Bahia.