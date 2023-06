GM Cruze é completamente destruído pelo fogo em São Pedro do Ivaí

Na madrugada desta quinta-feira (29), na PR-369, em São Pedro do Ivaí, no Vale do Ivaí. Um GM Cruze foi completamente destruído por um incêndio. O fogo teve início por volta das 00h30, às margens da PR-369, próximo à Vila Rural, na região do KM 14.

Segundo informações obtidas, o veículo pertencia a um morador da Vila Rural. Tudo começou quando o motorista percebeu que o carro havia perdido potência e logo em seguida sentiu um forte cheiro de queimado. Preocupado com a situação, ele decidiu parar o veículo para investigar o que estava acontecendo.

Infelizmente, em questão de minutos, as chamas se alastraram e consumiram completamente o veículo.

Amigos do motorista relataram que o carro estava segurado, e as medidas necessárias estão sendo tomadas para lidar com o ocorrido.