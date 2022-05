A equipe da Defesa Civil foi acionada na tarde desta quarta-feira (18) para socorrer uma vítima de acidente que estava presa às ferragens na região de Bom Sucesso.

Um VW Gol colidiu frontalmente com um caminhão.

Três pessoas estavam no carro, sendo uma, que estava enclausurada, em estado grave. Segundo informações, as vítimas seriam do Distrito Mariza em São Pedro do Ivaí.

O motorista do caminhão não se feriu.