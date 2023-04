Golpe do emprego é aplicado em Cambira

Conforme a PM, nesta terça-feira (18)relatou o depoente que, há alguns dias, uma contatou-o via whatsapp, a fim de oferecer a oportunidade de trabalho de meio período em pareceria com a Amazon. Para tanto, para liberar as comissões era preciso realizar alguns depósitos bancários que estariam congelados. Segundo o depoente, foi realizado três Pix no valor de R$87, R$20 e R$377.

Os destinatários desses montantes foram duas pessoas. Após alguns dias, o requerente percebeu que havia caído em um golpe. Diante do ocorrido, foi feito o BOU e orientado a vítima.