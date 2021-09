Golpe do empréstimo é aplicado em Kaloré

Procurou a Polícia Militar de Kaloré nesta quarta-feira (22), uma mulher de 26 anos informando que foi vítima de estelionato.

Ela informou aos policiais que recebeu uma mensagem via aplicativo WhatsApp cujo o estelionatário informava representar uma agência bancária na cidade de São Bernardo do Campo, informando que havia um empréstimo pré-aprovado para ela no valor R$ 20.000,00 e que para liberar tal empréstimo ele precisava que ela depositasse R$ 700,00 como taxas e impostos, sendo que ela realizou o pagamento através de PIX.

A solicitante relatou ainda que o estelionatário pediu mais dinheiro, porém a mesma desconfiou ser um golpe e procurou um advogado de sua confiança que pediu para que registrasse o fato ocorrido.

A vítima relatou também que passou foto de documentos pessoais para o estelionatário RG, CPF, comprovante de residência e dados bancários.