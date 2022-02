Golpe do empréstimo é aplicado na região

Data do Registro: 08/02/2022 08:44:38 Endereço: RUA EMILIO PARRA, CENTRO – BOM SUCESSO Natureza Atendimento: ESTELIONATO

Compareceu no Destacamento de Bom Sucesso a pessoa relatando que em data e horário supracitado foi vítima de estelionato. Entrou em contato com a mesma em nome do banco XXXX, funcionário representante do banco, informando que havia um empréstimo liberado e que a vítima teria que fazer um depósito para que o empréstimo fosse liberado e se a mesma não fizesse o empréstimo ela teria que pagar um valor em multa.

Após insistirem por dois dias, a vítima foi até a lotérica e depositou a entrada e preencheu alguns documentos que os indivíduos enviaram com seus dados pessoais e enviou por foto para o suposto representantes do banco. O valor não foi liberado e mandaram mensagens informando que teria que ser depositado mais dinheiro para que fosse liberado o empréstimo. A vítima informou que não iria depositar e que iria registrar um B.O. contra eles, sendo que após isso eles pararam de tentar contato.

A vítima relatou ainda aos policiais que no momento da raiva apagou a conversa perdendo o número dos estelionatários.

Ocorrência semelhante também foi registrada na cidade de Califórnia.