Golpe em grupo de WhatsApp em Cambira

Mulher comprou uma Honda Biz, fez um depósito, mas o vendedor sumiu.

A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar de Cambira na manhã de quinta-feira (4).

Compareceu no DPM a solicitante, que relatou que há umas duas semanas, uma pessoa postou um anúncio num grupo de vendas da cidade de Cambira, através do aplicativo WhatsApp, oferecendo algumas motos de leilão com preço abaixo de mercado.

Ela se interessou pelo anúncio e entrou em contato com ele no privado, onde negociou com o anunciante a entrega de uma Biz branca e realizou um depósito a pedido do vendedor, numa conta do Banco Itaú em nome de uma terceira pessoa.

A solicitante não recebeu o veículo e não conseguiu mais contato com o anunciante.

Outro caso também em Cambira

A equipe policial foi acionada para atender uma situação de roubo. No local relatou a vítima que na data de ontem viu o anúncio de uma motocicleta XRE, de cor azul, num site de compra e venda de veículos. A vítima relatou que combinou com o anunciante a entrega do veículo na Rua João Carrascozo e traria o dinheiro em espécie, a quantia de R$ 5.500,00. O Sr. ______ que saiu da cidade de Maringá de ônibus, parou na rodoviária de Jandaia do Sul e concluiu o percurso de taxi, relatou que chegando no endereço combinado, tratava-se de uma rua sem saída, local bem ermo, e quando desceu do taxi recebeu voz de roubo de dois indivíduos, sendo os dois armados (um com revolver cromado e outro com pistola preta), um o rendeu solicitando o dinheiro da compra do veículo e o outro rendeu o taxista.

O Sr. ______ que carregava um capacete na mão, reagiu contra o autor, rebatendo contra ele com o próprio objeto. A vítima saiu correndo sentido às residências e acredita que os autores empreenderam fuga sentido ao final da rua, onde possui uma plantação de soja. A vítima não soube relatar características dos autores. As equipes de Cambira e Rotam realizaram diligências, mas os autores não foram localizados.