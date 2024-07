Golpe: Morador de Cambira compra carro pela internet e não recebe o veículo

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Cambira às 9h40 desta quarta-feira (16).

Conforme a PM, relata a vítima que após visualizar um anúncio emitido pela XXX veículos, cuja sede se localiza na Cidade de São Paulo, contatou-os, pois se interessou em adquirir um veículo do estoque da citada revendedora.

Deste modo, o depoente começou a transação do automóvel via aplicativo de mensagens. Após fechar negócio, o dinheiro foi transferido via PIX. O valor repassado foi R$ 4.000,00 (quatro mil reais) da compra do veículo e R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) de frete.

O suposto veículo negociado era um Fiat Palio, ano 1999, mas o mesmo não foi entregue ao comprador.