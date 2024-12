Golpista dá prejuízo de 24 mil a idoso morador de Bom Sucesso

Conforme a PM, relatou a vítima, um idoso de 77 anos, que recebeu uma ligação na data de ontem, onde a pessoa se identificou como funcionário do Banco do Brasil, relatou ter passado algumas informações pessoais, e que após quase duas horas de conversa pelo celular começou a desconfiar da ligação.

Na data de hoje (20) a vítima se deslocou à agência do Banco do Brasil de Jandaia do Sul e confirmou ter sido vítima de estelionato, teve o valor de R$ 9.510,00 retirado de sua conta através de pix e pagaram um boleto de R$ 14.950,00.

A vítima foi orientada pela funcionária do banco, que bloqueou sua conta, pois autor ainda insistia em ligar e pedir dados de outros bancos.

A vítima foi orientada quanto aos procedimentos cabíveis a serem tomados.