Grande quantidade de drogas é apreendida na BR-376 em Cambira

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar às 23h53 desta terça-feira (5) na BR-376 em Cambira.

Conforme a PM, em deslocamento para a cidade de Apucarana, a equipe da Polícia Científica solicitou apoio da equipe CPU para verificação de um veículo que possivelmente teria sido abandonado devido ao motorista estar embriagado.

Segundo o relato dos policiais científicos, eles trefegavam pela rodovia quando o veículo Strada, de cor prata transitava ziguezagueando a frente deles, então deram um alerta sonoro para que o mesmo cedesse passagem para a equipe policial científica, momento em que o condutor se assustou começou a ir para a contramão levando o veículo para a valeta, abrindo a porta do veículo e se evadindo sentido uma plantação.

Durante checagem do veículo verificou-se que no interior havia uma grande quantidade de maconha (332,090kg). As placas que o veículo possuía, não condiziam com o chassi do veículo. Também foram encontradas outras placas no interior do carro.

O veículo e a droga foram encaminhados até 17ª SDP em Apucarana para tomada das providências cabíveis.