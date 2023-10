Granizo danifica aviões na região de Campinas

Dois aviões da Azul Linhas Aéreas sofreram danos devido às tempestades que atingiram o Sudeste do país na quinta-feira (12). As aeronaves, ambos Airbus A320 neo, tiveram o ‘nariz’ amassado. As informações são do g1.

Um dos aviões decolou do Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas (SP), e tinha como destino Curitiba (PR). Enquanto isso, a outra aeronave saiu do Aeroporto Jorge Amado, em Ilhéus (BA), e aterrissou em Viracopos.

A Azul, em nota oficial, garantiu que, apesar das condições adversas, , os voos ocorreram normalmente e todos desembarcaram em segurança.

A região de Campinas, por onde os voos passaram, registrou chuva intensa, com ventos fortes e granizo durante a tarde.

