Grave acidente envolve duas carretas em Ortigueira

Em Ortigueira, na BR 376, Km 324 no início da tarde, ocorreu uma colisão frontal entre dois veículos de carga.

Um caminhão, que seguia de Ortigueira para Mauá da Serra, transportando um contêiner, perdeu o controle vindo a tombar sobre a pista, devido ao excesso de velocidade, conforme dados do disco do tacógrafo.

Em ato contínuo, colidiu em outro caminhão, veículo frigorífico, que deslocava em sentido oposto, carregado com carne, com destino ao Porto de Paranaguá.

Houve o fechamento total da pista em ambos os sentidos.

O condutor do caminhão que transportava o container encontrava-se ileso e orientado no local. Já condutor do caminhão frigorífico, ficou preso as ferragens, sendo socorrido pela equipe médica da concessionária CCR Rodorte e encaminhado ao Hospital de Ortigueira em estado grave.

O trânsito ficou interrompido em ambos os lados no período das 13h00 às 15h00, com liberação de uma pista em sistema siga e pare até às 18h10 com lentidão e congestionamento de aproximadamente 29 Km no sentido decrescente da via ( Curitiba – Londrina). Equipe PRF em conjunto com a Concessionária CCR Rodonorte orientaram o trânsito.

Polícia Rodoviária Federal confeccionará o Boletim de Acidente de trânsito.