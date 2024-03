Grave Acidente na PR-323 em Doutor Camargo Resulta na Morte de Motociclista

Na manhã desta quinta-feira (7), um motociclista trágica e fatalmente perdeu a vida em um grave acidente na rodovia PR-323, localizada em Doutor Camargo, região de Maringá. O trágico evento ocorreu por volta das 05h40.

De acordo com informações iniciais apuradas no local, o motociclista, acompanhado por sua esposa na garupa, estava se dirigindo a um ponto de ônibus próximo à rodovia.

Durante o trajeto, a colisão ocorreu quando o motociclista se deparou com uma carreta realizando uma conversão proibida na pista. A moto acabou colidindo violentamente com o veículo de grande porte, resultando em graves consequências. A moto ficou parcialmente debaixo da carreta, causando o falecimento do homem no local do acidente. A mulher que estava na garupa foi resgatada em estado grave.

Equipes do Corpo de Bombeiros de Maringá prestaram socorro imediato, enquanto a Polícia Rodoviária Estadual esteve presente para registro do incidente com um Boletim de Ocorrência.