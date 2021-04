Guardas Municipais de Marialva recebem certificação de curso para uso de tasers

O curso foi realizado graças a um termo de cooperação firmado entre as Prefeituras de Marialva e Sarandi

Recentemente, a Prefeitura de Marialva fez a compra dos Dispositivos Elétricos Incapacitantes SPARK Z 2.0, os populares tasers, para uso da Guarda Municipal. Por força de termo de cooperação com Sarandi, os agentes Eliandro Dantas Bonfim, Elielson Marinho Teixeira de Oliveira, Lucas Carneiro Pires, Marcelo Wonsik da Silva, Roberto Becker da Silva, Thiago Junior de Oliveira, Thiago Parpinelli e Willian Roger Pires de Morais, da nossa Guarda Municipal, estiveram no município vizinho realizando um curso para uso do equipamento.

Nesta sexta-feira, dia 23, os agentes receberam a certificação por conta da conclusão do curso, e estão devidamente habilitados para a utilização deste armamento que, embora não-letal, deve ser usado sempre com cuidado e com uma técnica específica.

O evento foi no Cine Teatro Sônia Silvestre, onde estiveram presentes diversas autoridades, entre elas o prefeito Victor Martini, de Marialva, e o prefeito Walter Volpato, de Sarandi. “Este curso foi fundamental para a formação dos nossos agentes, e agora com a habilitação para utilizar os tasers, sentimos que estamos avançando cada dia um pouco mais na segurança do nosso município”, afirmou Martini.

Fonte: Comunicação Marialva.