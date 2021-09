Homem assassina esposa e se mata na sequência em Maringá

Fato ocorreu na madrugada deste domingo (26), em Maringá

Um homem, de 31 anos, matou a companheira de 18 anos e na sequência cometeu ato extremo na zona norte de Maringá, na madrugada deste domingo (26). O fato ocorreu por volta das 2 horas na residência do casal localizada na Rua Rio Tocantins, no Jardim Batel. Durante uma discussão, o o marido matou a mulher com um tiro na cabeça e depois acabou se matando também.

As equipes do Siate e Samu estiveram no local, mas o casal já estava em óbito. Na residência, policiais militares e um investigador da Divisão de Homicídios (DH) encontraram uma pistola calibre 09 milímetros. Vizinhos contaram que o casal estava morando na residência a poucos dias, e que já tinham ouvido briga entre eles.

Após o trabalho da Polícia Científica na cena do ocorrido, os corpos foram removidos e encaminhados para o IML de Maringá. O caso já está praticamente esclarecido pela Polícia Civil, mas os investigadores da Divisão de Homicídios irão colher depoimentos de familiares e pessoas próximas ao casal, para tentar entender a motivação do crime.

Informações Corujão Notícias. Por Rubens Silva.