Homem atira em festa e é morto ao reagir a abordagem policial

Um homem morreu durante a madrugada deste domingo (9) após reagir a abordagem policial em uma festa em Apucarana. Ele teria disparado um arma de fogo dentro do salão.

NOTA DO 10º BATALHÃO PARA A IMPRENSA

Nesta madrugada, durante uma festa numa chácara localizada no Jardim Belvedere, um indivíduo realizou um disparo de arma de fogo dentro do salão de festa.

Um policial militar visualizou o ato ilícito, aguardou o suspeito sair do local para realizar a abordagem, visando resguardar a segurança de todos os que ali estavam presentes.

No momento da abordagem, o homem reagiu contra o policial militar, sendo necessário revidar a iminente agressão.

Foi acionado o socorro médico, entretanto, a caminho do hospital, o autor veio a óbito.