Homem cai no golpe do benzimento na região

Um homem caiu no golpe do benzimento, perdeu uma certa quantia em dinheiro e teve o cartão bancário furtado por duas golpistas em Borrazópolis. A ocorrência foi registrada no Destacamento da Polícia Militar (DPM) da cidade na tarde de quinta-feira (18).

A vítima relatou que duas mulheres, uma de vestido escuro e outra trajando calça azul e blusa clara, o abordaram na sua casa na Rua Piauí, e disseram que gostariam de benzer a residência.

Após alguns minutos de oração, convenceram a vítima que seria necessário benzer também o dinheiro e o cartão bancário. De posse dos pertences, elas então retornaram ao benzimento, dizendo que colocariam o dinheiro e o cartão embaixo do colchão enrolado em uma camiseta branca. Após isso se evadiram do local.

Quando a vítima foi pegar seus pertences constatou que não havia nada embaixo do colchão. Ele então procurou a agência bancária para fazer o cancelamento do cartão, porém constatou um saque na cidade de Jandaia do Sul. Não foi informado o valor do prejuízo.

As informações são do TnOnline