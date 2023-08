Homem chama a Polícia e relata que foi agredido por dona de mercado em Cambira

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Cambira às 19h14 deste domingo (6).

A equipe policial foi acionada, onde segundo o solicitante teria sido agredido pela gerente do mercado e estaria esperando a equipe em frente ao estabelecimento.

No local foi feito contato com o solicitante, que relatou que foi fazer algumas compras no mercado e que fez algumas perguntas sobre o preço de um produto e a caixa respondeu de maneira ríspida onde a vítima achou estranho e, nesse momento, se identificando como dona do estabelecimento, uma mulher veio averiguar a situação onde segundo o solicitante teria gritado com ele e no momento que estaria se retirando do estabelecimento teria dado um empurrão e mais um tapa e ainda proferindo ameaças dizendo “não saber com quem estava mexendo”, que diante disso teria acionado a equipe policial.

Em conversa com a proprietária, a mesma relatou que o homem teria se exaltado com a caixa e por isso foi averiguar a situação e teria exigido para que ele se retirasse do estabelecimento.

Diante dos fatos as partes foram orientadas sobre as providências a serem tomadas.