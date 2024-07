Homem com bicicleta motorizada morre atropelado pelo trem em Arapongas

Na manhã desta quinta-feira (25), um homem, com aproximadamente 35 anos, perdeu a vida após ser atropelado por um trem.

Foi por volta das 07 horas, na Rua Tinguaçu, no bairro Vila Industrial, em frente ao supermercado Max Atacadista.

A vítima estava em uma bicicleta motorizada e foi atingida pela locomotiva no momento em que tentava cruzar a linha férrea. Equipes do Samu foram acionadas, mas infelizmente o homem não resistiu aos ferimentos e faleceu no local do atropelamento.

Apurações iniciais indicam que o homem estava a caminho do trabalho quando sofreu o acidente fatal.