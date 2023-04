Homem de 25 anos morre em confronto a Polícia na região

Na manhã desta terça-feira (25), a Polícia Militar (PM) de Mauá da Serra, realizou uma operação para cumprir mandados de busca e apreensão contra uma quadrilha suspeita de roubo de carga na região. Durante a operação, houve um confronto com um dos integrantes da quadrilha, um homem de 25 anos.

Segundo informações da PM, o homem teria sacado uma arma e atirado contra os policiais, que revidaram e acabaram atingindo-o. Apesar dos esforços da ambulância chamada para socorrê-lo, foi confirmado o óbito ainda no local.

De acordo com as autoridades, o rapaz que faleceu era um dos líderes da quadrilha, que estaria abordando caminhoneiros e roubando as cargas transportadas.

O corpo foi recolhido pelo Instituto Médico Legal (IML) de Apucarana para a realização de necropsia e identificação. A PM continua as investigações para identificar os outros integrantes e responsáveis pelos crimes cometidos na região.