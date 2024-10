Homem de 42 anos preso após tombar caminhão furtado na BR-376

Na madrugada desta terça-feira (29), um homem de 42 anos foi preso em flagrante após perder o controle de um caminhão furtado e tombá-lo na rodovia BR-376, entre Apucarana e Califórnia.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o caminhão havia sido furtado em Mauá da Serra. O acidente ocorreu por volta das 01h20, no km 251, perto do Centro de Distribuição da Unifrango em Apucarana.

O suspeito, visivelmente embriagado, bateu o caminhão no guard-rail e, em seguida, tombou o veículo. Ele foi detido e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Apucarana.