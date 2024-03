Homem é arrastado e jogado no mar após briga em Guaratuba

Uma briga envolvendo moradores em situação registrada na madrugada desta terça-feira, 26, na área central de Guaratuba (PR), terminou com um homem desaparecido no mar.

As primeiras informações apuradas com testemunhas e confirmadas através de imagens gravadas pelo sistema de monitoramento por câmeras da prefeitura, indicam que dois homens agrediram a vítima perto do letreiro instalado no calçadão da Avenida Atlântica, e o arrastaram até a faixa de areia.

Logo em seguida, os agressores jogaram a vítima na água. Os dois suspeitos da agressão foram identificados e detidos pela Polícia Militar (PM).

Socorristas do SAMU – Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e militares realizaram buscas pela região, mas não encontraram a vítima. Por conta do mar agitado, as equipes de emergência acreditam que o corpo do homem foi levado pela correnteza.

O trabalho de busca e resgate está sendo realizado pelo Corpo de Bombeiros. Os suspeitos foram encaminhados para o plantão da Polícia Civil.

(TnOnline) As informações são da rádio Ilha do Mel FM