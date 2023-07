Homem é assassinado com 15 tiros em Maringá

Durante a madrugada deste sábado (15), um homem foi vítima de homicídio em Maringá, no Noroeste do Paraná. Moradores da Vila Morangueira ouviram uma sequência de disparos e, ao encontrar a vítima caída na rua, acionaram a Polícia Militar (PM).

A vítima, ainda não identificada por falta de documentos, foi atingida por cerca de 15 tiros nas costas, braços, pernas e tórax. Testemunhas relataram ter visto uma motocicleta deixando o local logo após o ocorrido.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamada, porém apenas pôde constatar o óbito. O crime aconteceu no cruzamento da Rua Quito com a Rua Tucuman e, segundo informações da PM, pode estar relacionado ao tráfico de drogas.

O perito do Instituto de Criminalística recolheu 15 estojos de uma pistola calibre 9mm. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Maringá. A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa de Maringá está investigando o caso.