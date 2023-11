Homem é assassinado com mais de 20 tiros em Mandaguaçu

Na madrugada desta terça-feira (21), um homicídio ocorreu na cidade de Mandaguaçu. O crime ocorreu por volta das 01h30 na Rua Eurico Gaspar Dutra, no Jardim Mercúrio.

A vítima foi identificada como William da Rosa, de 32 anos. Infelizmente, ele foi atingido por cerca de 20 disparos de pistola calibre 09 milímetros, a maioria na região da cabeça.

Quando a equipe do Samu chegou ao local, já não havia mais nada a ser feito, pois William havia falecido. De acordo com relatos, ele chegou ao local em uma motocicleta e iniciou uma conversa com outro motociclista. Minutos depois, surgiu um terceiro indivíduo em outra moto, sendo ele quem portava a pistola.

O suspeito se aproximou da vítima e disparou várias vezes. Em seguida, os dois motociclistas fugiram em direções desconhecidas.

William não tinha antecedentes criminais e, segundo a polícia, provavelmente foi vítima de uma emboscada. Ele residia em outro bairro da cidade de Mandaguaçu. Na cena do crime, a Polícia Científica recolheu mais de 30 cápsulas deflagradas.

O corpo da vítima foi encaminhado ao IML de Maringá.