Homem é assassinado dentro de casa em Apucarana

Na noite desta quinta-feira, dia 25, a Polícia Civil identificou o homem brutalmente assassinado a tiros no Núcleo Habitacional Marcos Freire, em Apucarana. A vítima foi Maikol Sergio Moor, de 31 anos.

O crime ocorreu dentro de uma residência localizada na Rua Francisco de Mesquita. Uma ambulância do Corpo de Bombeiros foi acionada, mas infelizmente a vítima não resistiu aos graves ferimentos. Segundo informações da corporação, Maikol foi atingido por pelo menos 15 tiros quando saía do quarto.

As equipes da Polícia Militar (PM) e da Polícia Civil foram imediatamente acionadas. Os investigadores estão apurando as causas desse terrível crime. O Instituto Médico Legal (IML) removeu o corpo para realização do exame de necropsia.