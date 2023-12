Homem é atropelado por trem em Arapongas

Um homem de 40 anos sofreu ferimentos na cabeça após ser atropelado por um trem na noite desta terça-feira (5) em Arapongas. O acidente ocorreu nas proximidades do Max Atacadista, por volta das 22h00.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e prestou os primeiros socorros à vítima no local. Segundo os socorristas, o homem estava atravessando a linha férrea quando foi atingido pela locomotiva. O impacto lançou-o para o lado, em uma região com grama. De acordo com informações preliminares, o homem não é morador de Arapongas e vive em situação de rua.

Durante o atendimento, a vítima estava consciente e conseguiu conversar com a equipe do Samu. No entanto, os socorristas notaram sinais de embriaguez no homem. Após receber os primeiros cuidados médicos, o homem foi encaminhado para o Hospital Norte Paranaense (Honpar) para receber atendimento mais especializado.