Homem é baleado e morre durante assalto em Maringá

Uma dupla de assaltantes se deu mal hoje (terça-feira/23) no início da tarde, na zona norte de Maringá. Os criminosos praticaram um assalto contra um supermercado, na fuga um deles entrou em confronto a princípio com o dono do estabelecimento, foi baleado e morreu na hora. O comparsa foi seguro por populares e funcionários do supermercado, e logo na sequência entregue para uma equipe da Guarda Municipal.

O fato foi registrado na Avenida Pedro Taques cruzamento com a Rua Rio Grande do Norte, no Jardim Alvorada, zona norte da cidade. A dupla teria invadido o supermercado pelos fundos. Eles aproveitaram, o momento em que um fornecedor chegou no comércio para fazer uma entrega. Os assaltantes foram direto no escritório do mercado, e surpreenderam as pessoas que ali estavam. Mediante ameaça, eles obrigaram um dos funcionários repassar todo o dinheiro que havia no cofre.

Um dos meliantes portava um revólver. Eles colocaram a grana em uma mochila, e em poucos minutos deixaram o estabelecimento. Quando a dupla teve acesso à Rua Rio Grande do Norte, o dono do supermercado correu atrás dos criminosos. O assaltante que estava armado apontou a arma na direção do empresário, que reagiu matando o criminoso com um tiro no peito. A arma usada pelo gerente, uma pistola calibre 380, tem registro e está 100% legalizada. Todo o dinheiro roubado foi recuperado.

O indivíduo que morreu foi identificado como Jean José Lopes, de 35 anos, natural de São José dos Pinhais. O comparsa Anderson Pereira da Silva, de 28 anos, está recolhido a disposição da justiça, na cadeia pública de Maringá. Silva usava uma camisa polo, semelhante ao uniforme usado pelos funcionários do supermercado assaltado.

Corujão Notícias.

https://corujaonoticias.com.br/portal/2021/03/ladrao-e-baleado-e-morre-durante-assalto-em-maringa/.