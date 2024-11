Um homem de 42 anos foi alvo de um tiro em Umuarama, noroeste do Paraná, durante uma cavalgada no distrito de Lovat, no domingo (24). O projétil atingiu o celular no bolso da calça da vítima, evitando ferimentos graves.

De acordo com a Polícia Militar (PM), a discussão que originou o disparo ainda não tinha motivação clara. A vítima apresentou ferimento superficial e foi socorrida sem gravidade.

O autor dos disparos fugiu do local. A polícia investiga o caso.