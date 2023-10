Homem é baleado na testa em São Pedro do Ivaí

Na noite de sábado (14), uma equipe policial foi acionada a comparecer no Hospital Municipal de São Pedro do Ivaí. Segundo relatos dos funcionários, um homem deu entrada no hospital com ferimento na testa, provocado por arma de fogo. O homem foi prontamente atendido pelo médico de plantão, que realizou sutura no ferimento, localizado no lado esquerdo acima dos olhos, na região da testa. Apesar de estar consciente, a vítima foi encaminhada para o Hospital da Providência para a realização de exames mais detalhados.

A vítima informou que estava sentado na varanda de sua casa quando percebeu a passagem de um veículo e uma moto em frente à sua residência. Logo em seguida, ouviu um estampido semelhante a disparo de arma de fogo e percebeu que estava ferido.

Familiares socorreram a vítima e a encaminharam para atendimento médico. A equipe policial registrou a ocorrência e orientou a vítima sobre os procedimentos posteriores.