Homem é encontrado morto com sinais de violência em Apucarana

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Apucarana às 20h50 deste domingo (27) no Residencial Parque da Raposa..

Conforme a PM, a equipe foi acionada via COPOM, após informações da imprensa que no endereço supracitado teria um corpo. As equipes da estação III e da equipe adjunto deslocaram até o local, onde foi localizado um corpo de um masculino.

O indivíduo apresentava lesões em sua cabeça e face, segurava um pedaço de madeira e estava aparentemente em óbito.

Feito o isolamento do local, foi acionado o SAMU. Após ser constatado o óbito, a equipe da polícia civil também se fez presente. O corpo foi removido pelo IML.