Homem é encontrado morto em carreador próximo a PR-444

O corpo de um homem foi encontrado na manhã desta sexta-feira (02) na PR-444, em um carreador próximo ao Distrito de Caixa de São Pedro, em Apucarana.

A Polícia Militar (PM) atende à ocorrência e já isolou o local. Equipes da Polícia Civil, Polícia Científica e o Instituto Médico Legal (IML) já foram acionados. O carro do homem encontrado possui placas de Maringá.

O delegado-adjunto da 17ª Subdivisão Policial, André Garcia, está na ocorrência e compartilhou as primeiras impressões do local onde o corpo foi encontrado.

“Fomos acionados pela PM, informando sobre um corpo encontrado próximo à rodovia. Trata-se de um senhor. Até o momento, temos informações de que ele estava conduzindo um veículo Onix e percorreu cerca de 30 metros para dentro do carreador. Possivelmente, ele estava passando mal, não havendo, por enquanto, nenhum indicativo de violência. Todos os pertences do homem estão no carro. O veículo está com a chave na ignição, e ele está usando um relógio de ouro, o que sugere a ausência de indícios de roubo ou latrocínio. Vamos aguardar o IML para confirmar se se trata realmente de uma morte natural. Tudo indica que ele seja morador de Maringá,” explicou o delegado.

Até o momento, a identificação da vítima não foi divulgada. A ocorrência está em andamento.

