Homem é encontrado morto em piscina de chácara

Na manhã desta terça-feira, dia 7, Eduardo Junior Barbosa, de 44 anos, foi encontrado sem vida na piscina de sua chácara, localizada na altura do km 2 da Estrada Caraná em Marialva.

A residência estava envolta em chamas quando a vítima foi descoberta. Segundo relatos de familiares, Barbosa foi visto pela última vez por volta das 20h de segunda-feira (6), dirigindo em direção à chácara.

Na manhã seguinte, ao tentarem contato telefônico sem sucesso, os familiares se dirigiram à propriedade e se depararam com o cenário de horror.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas ao chegarem ao local, o incêndio já havia sido controlado. A principal suspeita é que Barbosa tenha sido morto durante a noite ou madrugada.

As circunstâncias da morte estão sob investigação pela Polícia Civil. O delegado Aldair Oliveira revelou que a vítima apresentava quatro lesões por arma branca (faca), uma em cada lado do pescoço e outra no pulso.

Barbosa deixa um filho de 17 anos.